U poslednjim sekundama prvog poluvremena košarkaš Denvera Spenser Džons je proklizao, nehotice stao na nogu Jokiću i povredio ga.

Srbin je pao na parket i uhvatio se za koleno. Previjao se od bolova, videlo se po njegovoj reakciji da je povreda ozbiljnije prirode. Sa bolnom grimasom na licu odšepao je u svlačionicu i više se nije vraćao.

Nakon povrede Jokića u Denveru vlada opšta panika - navijači sa velikom strepnjom čekaju informacije o statusu povrede srpskog košarkaša.

Dok ne stignu zvanične informacije nakon pregleda magnetnom rezonancom, pojedini doktori dali su svoje prognoze na osnovu snimka povrede.

"Hiperekstenziјa levog kolena. Zabrinutost zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, ali često se u NBA ove hiperekstenziјe završe samo kao uganuće + "modrica" kosti. Nadam se da јe izbegao naјgori mogući scenario", poručio je poznati lekar Džef Miler.

Na osnovu snimka svoje mišljenje o povredi je izneo i Dejvid Džef Čao, lekar koji analizira povrede sportista.

"Na osnovu videa očekuje se hipertenzija levog kolena i "modrica". Proći par nedelja dok se vrati na teren, ali se nadam da su ligamenti pošteđeni".

Nadamo se da je izbegnut najgori secenario.