Nikola se privijao od bolova, odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi.
UŽASAN SNIMAK: Pogledajte kako je saigrač povredio Nikolu Jokića!
Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.
Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.
U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.
Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot
Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.
Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.
Pogledajte kako se povredio Nikola Jokić:
