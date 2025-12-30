Slušaj vest

Navijači Denvera sa velikom strepnjom čekaju zvanične informacije o stepenu povrede Nikole Jokića.

Podsetimo, najbolji košarkaš današnjice na utakmici protiv Majamija doživeo je neugodnu povredu levog kolena.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena saigrač Spenser Džons proklizao je, stao na nogu Jokiću i povredio ga. Srbin se srušio na parket i uhvatio za levo koleno - previjao se od bolova.

1/4 Vidi galeriju Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Uz pomoć saigrača došao je do klupe, a onda je sam odšepao u svlačionicu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Jokić ide ka tunelu. Jasno se moglo zaključiti da je situacija izuzetno ozbiljna! Jedva se oslanjao na povređenu nogu, a na njegovom licu se moglo videti da trpi ogromne bolove.