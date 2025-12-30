Slušaj vest

Navijači Denvera sa velikom strepnjom čekaju zvanične informacije o stepenu povrede Nikole Jokića.

Podsetimo, najbolji košarkaš današnjice na utakmici protiv Majamija doživeo je neugodnu povredu levog kolena.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena saigrač Spenser Džons proklizao je, stao na nogu Jokiću i povredio ga. Srbin se srušio na parket i uhvatio za levo koleno - previjao se od bolova.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Uz pomoć saigrača došao je do klupe, a onda je sam odšepao u svlačionicu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Jokić ide ka tunelu. Jasno se moglo zaključiti da je situacija izuzetno ozbiljna! Jedva se oslanjao na povređenu nogu, a na njegovom licu se moglo videti da trpi ogromne bolove.

Ne propustiteKošarka"TO JE SVE ŠTO ZNAM" Trener Denvera u šoku posle povrede Jokića - samo o tome je pričao na konferenciji: Užasno! Odmah je znao da nešto nije u redu!
Dejvid Adelman
KošarkaUŽASAN SNIMAK: Pogledajte kako je saigrač povredio Nikolu Jokića!
Nikola Jokić
KošarkaPRVE INFORMACIJE O POVREDI NIKOLE JOKIĆA: Oglasio se poznati američki doktor!
Nikola Jokić
KošarkaPOSLE POVREDE JOKIĆA NAGETSIMA NIJE BILO DO KOŠARKE! Denver doživeo težak poraz na Floridi, Nikola Jović dominirao na terenu! (VIDEO)
Nikola Jokić, Nikola Jović

Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets