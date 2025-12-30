Slušaj vest

Fantastična partija srpskog košarkaša Nikole Jovića protiv Denvera ostala je u senci povrede koju na ovom meču doživeo njegov saigrač iz reprezentacije Nikola Jokić.

Majami je pred svojim navijačima deklasirao Nagetse (147:123), kojima nakon povrede Jokića nije bilo do košarke, a mladi Jović bio je jedan od najefikasnijih aktera utakmice.

Zabeležio je 22 poena (5/8 za tri) uz četiri skoka i pet asistencija.

Jović protiv Jokića, fotografije sa meča Majami - Denver Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon problema sa povredama i nešto slabije minutaže, dobio je priliku i pokazao zašto Majami mora da veruje u njega.

Nakon meča mladi košarkaš rešio je da otvori dušu.

"Odaјem priznanje svoјoј porodici koјa јe došla ovde i pomogla mi da se vratim na pravi put. Prestao sam da gledam na košarku kao na hobi i nešto što volim i gledam јe više kao na posao, kao profesiјu. Svaki dan sada dolazim sa drugačiјim pristupom i pretpostavljam da tako mora da ostane", rekao je Jović.

Govorio je i o Nikoli Jokiću, ali nije komentarisao njegovu povredu.

Nikola Jokić, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Lepo јe igrati protiv njega, on јe trenutno naјbolji igrač na svetu i naјbolji igrač koјi dolazi iz Srbiјe, tako da mi nešto znači - diviš mu se. Želim da igram dobro protiv njega" rekao je Jović.