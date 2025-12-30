Slušaj vest

Američki lekar Brajan Saterer detaljno je analizirao neugodnu povredu kolena koju je prethodne noći na utakmici protiv Majamija doživeo najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić.

Podsetimo, Jokić se povredio u poslednjim sekundama druge deonice meča, pošto mu je saigrač Spenser Džons nehotice nagazio na nogu. Srbin je doživeo hiperekstenziju kolena i sa bolnom grimasom šepajući napustio teren.

Dok javnost čeka zvanične informacije o statusu povrede, pojedini doktori pokušali su na osnovu snimka da zaključe koliko je situacija ozbiljna.

Odmah nakon meča Brajan Saterer uradio je detaljnu analizu povrede, koju je podelio na svom kanalu na "Jutjubu".

On se nada da je najgori scenario izbegnut.

"Sa Jokićem je u pitanju povreda leve noge i ovo je pre svega povreda levog kolena. Imamo i inverziju levog članka, ali moramo da se fokusiramo na levo koleno. Ovo je hiperekstenzija levog kolena. Moramo da razmišljamo o tome šta može da bude povređeno zbog takve povrede. Ovo generalno izgleda kao manja povreda, manja hiperekstenzija.

Dve stvari ovde moramo da vidimo. Jedna je samo to kolika je zapravo hiperekstenzija. Ako ga gledamo sa strane, koliko koleno ide unazad? Druga stvar je koliko ima pomeranja na unutra ili na spolja. Koliko će biti lateralnog kretanja. Sa ovog snimka to ne deluje previše značajno kada je u pitanju stepen hiperekstenzije. Kada pogledamo ovaj drugi ugao ne deluje da je to velika hiperekstenzija", počeo je Brajan Saterer.

Osvrnuo se i na način na koji je Nikola doživeo povredu.

"Vidimo tačno kako se povreda desila. Ovo nije slučaj da je neko direktno udario njegovo koleno što bi značilo da je to jači udarac. Njegov saigrač ga gazi na članak i zapravo to što se pomera članak pomera i koleno. Dobro je i što on ne trči dok se ovo dešava. To što je miran je pozitivan faktor", kaže Saterer.

Tri scenarija

"Hajde sada da vidimo o kojim mogućim poveredama pričam. Prvo je moguća koštana modrica.Druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocepa, ali to nije ozboljna povreda koja bi zahtevala operaciju. Zatim mogu ligamenta da budu povređeni ili pokidani. Sve u svemu hiperekstenzija kolena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedelju ili dve", kaže američki lekar.