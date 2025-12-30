Slušaj vest

Kontinuirana podrška koja omogućava vrhunske rezultate i stabilnost kluba

Veoma uspešna saradnja između kompanije Meridian i KK Crvena zvezda Meridianbet nastavlja se i u narednim godinama. Ugovor o sponzorstvu produžen je na još nekoliko sezona, potvrđujući stabilnu i dugoročnu saradnju koja donosi obostrane uspehe.

Tim povodom organizovana je i sada već tradiocionalna konferencija za medije, kao i novogodišnji koktel, uz prisustvo svih članova i igrača kluba, kao i brojnih predstavnika medija.

Podsetimo, u prethodnom periodu, klub je ostvario značajne sportske rezultate, kako na domaćoj sceni, tako i u Evroligi, gde Crvena zvezda Meridianbet potvrđuje svoj status stabilnog i respektabilnog evroligaša.

Sponzorstvo kompanije Meridian doprinosi daljem razvoju kluba, unapređenju infrastrukture i jačanju marketinške prisutnosti, dok istovremeno igrači i stručni tim uživaju podršku koja omogućava postizanje vrhunskih rezultata.

Foto: Promo

Svoje zadovoljstvo nije krio ni predsednik kluba sa Malog Kalemegdana, Željko Drčelić.

“Mi smo već dugogodišnji saradnici, jako sam srećan što smo produžili ugovor na još tri godine, mislim da je ovo rekordni ugovor u sportu u Srbiji, naročito u košarci. Zahvalan sam Meridianu, nadam se da nećemo stati na tri godine, već još mnogo više”, izjavio je Drčelić na konferenciji za medije.

Produžetak saradnje donosi i brojne nove mogućnosti – planiraju se dodatne aktivnosti, promotivne akcije i sadržaji koji povezuju navijače sa klubom, a sve uz podršku kompanije Meridian.

U ime kompanije Meridian, obratio se gospodin Damjan Stamenković.

„Narednih nekoliko godina, Crvena zvezda sigurno neće menjati ime, zvaće se Crvena zvezda Meridianbet. Jedna od stvari koje smo radili svakako jesu i društveno-odgovorne kampanje. Želimo da se zahvalimo Crvenoj zvezdi na poverenju, neka znaju svi zvezdaši da se družimo i narednih godina“, rekao je gospodin Stamenković.

Podsetimo, saradnja je započeta 01.01.2023. godine i od tada se kontinuirano razvija. Produžetak ugovora potvrđuje obostranu posvećenost i želju da KK Crvena zvezda Meridianbet i kompanija Meridian zajedno grade još uspešniju i stabilniju budućnost.