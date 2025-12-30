Slušaj vest

Košarkaš Denvera Džamal Marej bio je vidno utučen na konferenciji za medije posle poraza od Majamija.

Majami je deklasirao prethodne noći Nagetse, ali daleko više od poraza Nagetse je pogodila povreda najboljeg igrača Nikole Jokića.

Podsetimo, Somborac je povredio koleno u finišu druge deonice, kada mu je saigrač Spenser Džons nehotice stao na nogu.

Nakon meča, Marej nije imao informacije o stanju i ozbiljnosti Jokićeve povrede.

"On nije samo veliki deo onoga što radimo, on je praktično sve što radimo. Kad izgubiš MVP-a nije lako. Samo želim da ga vidim zdravog", rekao je vidno utučeni Kanađanin.

Marej je trenutno jedin starter koga Dejvid Adelman ima na raspolaganu, pošto su zbog povreda van tima Kris Braun, Gordon, Kem Džonson i Nikola Jokić.

"Imali smo povrede tokom sezone. Igrali smo bez igrača i pre. Sada samo moramo da shvatimo kako", zaključio je Marej.