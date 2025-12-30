Slušaj vest

Pravu katastrofu doživeo je Denver prethodne noći.

Centar Nagetsa i najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, povredio je koleno na utakmici protiv Majamija.

U u poslednjim sekundama prvog poluvremena Spenser Džouns je proklizao, nehotice stao na nogu Jokiću i povredio ga. Pao je Nikola odmah na parket i uhvatio se za koleno. Previjao se od bolova, bilo je jasno po njegovoj reakciji da je povreda ozbiljnije prirode.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Stepen povrede biće poznat nakon pregleda magnetnom rezonancom, a prema prvim nezvaničnim prognozama Nikolu u najboljem slučaju nekoliko nedelja sigurno nećemo gledati na terenu.

Izvesno je da će to biti najduža pauza od njegovog dolaska u tim iz Kolorada. Jokić je za prethodnih deset godina samo jednom propustio više od pet utakmica u nizu. To se desilo 2017. godine kada je zbog ozbiljne povrede skočnog zgloba bio sedam uzastopnih utakmica bio van tima. Od tada nikada nije propustio više od pet uzastopnih mečeva.

Ne propustiteKošarkaPOZNATI DOKTOR ANALIZIRAO POVREDU NIKOLE JOKIĆA! Moguća tri scenarija - ne isključuje ni onaj najgori! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaZBOG OVOG SNIMKA ZAVLADALA JE PANIKA U DENVERU! Kamera uhvatila Jokića na putu ka svlačionici: Nije dobro - ne može da se osloni na nogu! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"TO JE SVE ŠTO ZNAM" Trener Denvera u šoku posle povrede Jokića - samo o tome je pričao na konferenciji: Užasno! Odmah je znao da nešto nije u redu!
Dejvid Adelman

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium