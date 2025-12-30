Slušaj vest

Centar Denvera je doživeo tešku povredu na utakmici koju je Denver igrao u Majamiju.

Nikola Jokić se povredio u poslednjim sekundama prvog poluvremena kada mu je saigrač Spenser Džons stao na nogu. Somborac je doživeo povredu kolena, a čini se da je situacija prilično ozbiljna.

Utakmicu sa tribina "Kaseja centra" u Majamiju je gledao i Nemanja Jokić, rođeni brat reprezentativca Srbije.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je snimila osoba koja je sedela iza Nemanje, vidi se njegova reakcija u trenutku povrede.

Stariji brat je skočio sa svog mesta i zabrinuto pokušao da vidi šta se dešava sa Nikolom.



Poznati lekar analizirao povredu



Američki lekar Brajan Saterer detaljno je analizirao neugodnu povredu kolena koju je prethodne noći na utakmici protiv Majamija doživeo najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić.

On se nada da je najgori scenario izbegnut.

"Sa Jokićem je u pitanju povreda leve noge i ovo je pre svega povreda levog kolena. Imamo i inverziju levog članka, ali moramo da se fokusiramo na levo koleno. Ovo je hiperekstenzija levog kolena. Moramo da razmišljamo o tome šta može da bude povređeno zbog takve povrede. Ovo generalno izgleda kao manja povreda, manja hiperekstenzija.

Dve stvari ovde moramo da vidimo. Jedna je samo to kolika je zapravo hiperekstenzija. Ako ga gledamo sa strane, koliko koleno ide unazad? Druga stvar je koliko ima pomeranja na unutra ili na spolja. Koliko će biti lateralnog kretanja. Sa ovog snimka to ne deluje previše značajno kada je u pitanju stepen hiperekstenzije. Kada pogledamo ovaj drugi ugao ne deluje da je to velika hiperekstenzija", počeo je Brajan Saterer.

Osvrnuo se i na način na koji je Nikola doživeo povredu.

"Vidimo tačno kako se povreda desila. Ovo nije slučaj da je neko direktno udario njegovo koleno što bi značilo da je to jači udarac. Njegov saigrač ga gazi na članak i zapravo to što se pomera članak pomera i koleno. Dobro je i što on ne trči dok se ovo dešava. To što je miran je pozitivan faktor", kaže Saterer.

Moguća su tri scenarija

"Hajde sada da vidimo o kojim mogućim poveredama pričam. Prvo je moguća koštana modrica.Druga stvar koja može da se desi je da ova kapsula može da se pocepa, ali to nije ozboljna povreda koja bi zahtevala operaciju. Zatim mogu ligamenta da budu povređeni ili pokidani. Sve u svemu hiperekstenzija kolena može da stvori ozbiljne povrede poput kidanja ligamenata, ali u ovom scenariju je više pozitivnih nego negativnih faktora za prognozu. Naravno može se desiti da Jokić pokida ligamente, ali mnogo je realnije da je zaradio koštanu modricu i da će zbog toga biti van terena nedelju ili dve", kaže američki lekar.



Trener Denvera zabrinut



Naravno, povreda Jokića bila je glavna tema na konferenciji za medije, koja je usledila odmah po završetku utakmice.

"Sve što znam јe da Јokić ima povredu levog kolena i da mora da prođe kroz proces. Gledao sam na poluvremenu, odmah јe znao da nešto niјe u redu. Ovo јe deo NBA lige. Svako ko se povredi, to јe potresno. Pogotovo neko tako poseban kao on. Saznaćemo više sutra i nastavićemo dalje kao tim. Više me brine zbog njega kao osobe i razočaranje zbog prolaska kroz nešto takvo", rekao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Adelman se nada da je izbegnut najgori scenario.

"To јe nesrećno i nadamo se naјboljem. Moramo da ostanemo dobro kako bismo što bolje podržali naše igrače koјi su van tima i poštovali ih kada igraјu. To јe užasno, ali se nadamo naјboljem", dodao je trener Denvera.

Priznao je Adelman da je njemu i njegovim igračima bilo teško da se fokusiraju na dešavanja na terenu nakon šoka koji su doživeli na poluvremenu.

"Neko vreme sam pokušavao da saznam šta se dešava, nije bilo informacija, hteo sam da znam da je dobro mentalno, jer je to šok", rekao je on.

