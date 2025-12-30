Slušaj vest

Košarkaši Toronta napravili su neviđeno čudo prethodne noći.

Tim koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Darko Rajaković uspeo je da nadoknadi zaostatak od 21 poena i na kraju savlada ekipu Orlanda rezultatom 107:106.

Najefikasniji u ekipi Reptorsa bio je Džamal Šed sa 19, Brendon Ingram je dodao 17, a Grejdi Dik 15 poena.

Na drugoj strani je najbolji bi Entoni Blek sa 27 ubačenih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaKAKO ĆE DENVER OVO PREŽIVETI? Isplivao neverovatan podatak: Jokić osam godina nije doživeo ovako nešto!
Nikola Jokić
Košarka"SAMO ŽELIM DA GA VIDIM ZDRAVOG" Vidno utučeni Marej progovorio o povredi Jokića: Nije lako kad izgubiš MVP
Džamal Marej
KošarkaPOZNATI DOKTOR ANALIZIRAO POVREDU NIKOLE JOKIĆA! Moguća tri scenarija - ne isključuje ni onaj najgori! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaSRBIN POSLE NESTVARNE PARTIJE OTVORIO DUŠU: Porodica mi je pomogla da se vratim na pravi put!
Nikola Jović

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium