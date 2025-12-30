Najefikasniji u ekipi Reptorsa bio je Džamal Šed sa 19 poena.
PREOKRET ZA PAMĆENJE! Darkovi Reptorsi napravili čudo: Od -21 do pobede nad Orlandom!
Košarkaši Toronta napravili su neviđeno čudo prethodne noći.
Tim koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Darko Rajaković uspeo je da nadoknadi zaostatak od 21 poena i na kraju savlada ekipu Orlanda rezultatom 107:106.
Najefikasniji u ekipi Reptorsa bio je Džamal Šed sa 19, Brendon Ingram je dodao 17, a Grejdi Dik 15 poena.
Na drugoj strani je najbolji bi Entoni Blek sa 27 ubačenih poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
