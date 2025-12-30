Slušaj vest

Kako prenose grčki mediji kod Gaudloka je pronađena određena količina hašiša.

Iskusni košarkaš je u trenutku hapšenja bio član Kolososa sa Rodosa, a taj klub se još uvek nije oglasio povodom neprijatne situacije.

Tridesetsedmogodišnjem beku je ovo treća sezona u Kolososu, a na sedam utakmica u prvenstvu je beležio prosek od 14,1 poen i tri asistencije.

Gaudlok je 2011. godine izabran kao 46. pik na NBA draftu, bio je član Los Anđeles Lejkersa, ali se u NBA nije dugo zadržao.

Vratio se i 2016. godine je bio deo Hjustona, a u Evropi je igrao za Uniks, Fenerbahče sa kojim je osvojio Evroligu, Makabi, Olimpiju Milano...

Od 2023. godine je igrač Kolososa.

Bonus video: