AMERIČKI KOŠARKAŠ UHAPŠEN ZBOG DROGE! Bačena je senka na veliku karijeru! Igrao je u NBA i Evroligi...
Kako prenose grčki mediji kod Gaudloka je pronađena određena količina hašiša.
Iskusni košarkaš je u trenutku hapšenja bio član Kolososa sa Rodosa, a taj klub se još uvek nije oglasio povodom neprijatne situacije.
Tridesetsedmogodišnjem beku je ovo treća sezona u Kolososu, a na sedam utakmica u prvenstvu je beležio prosek od 14,1 poen i tri asistencije.
Gaudlok je 2011. godine izabran kao 46. pik na NBA draftu, bio je član Los Anđeles Lejkersa, ali se u NBA nije dugo zadržao.
Vratio se i 2016. godine je bio deo Hjustona, a u Evropi je igrao za Uniks, Fenerbahče sa kojim je osvojio Evroligu, Makabi, Olimpiju Milano...
Od 2023. godine je igrač Kolososa.
