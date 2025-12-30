PRVE INFORMACIJE O JOKIĆEVOJ POVREDI! Ovo je vest koju je čekala čitava planeta, evo šta je dijagnoza Srbina nakon jezivih trenutaka
Povreda srpskog košarkaša je zabrinula sve navijače i ljubitelje košarke.
Nikola Jokić je doživeo povredu u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Majamija kada je na njegovu nogu zgazio saigrač Spenser Džons.
Po reakciji Somborca nakon što je pao na pod je bilo jasno daje u bolovima i delovalo je da se radi o ozbiljnoj povredi koja bi mogla na dugi period da ga udalji od terena.
Sada su stigle nove informacije.
Prve prognoze iz SAD su ohrabrujuće. Kako nezvanično saznaje "Meridian sport" od izvora bliskih Nagetsima, prvi pokazatelji govore da se radi o hiperekstenziji i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja kolena.
Potrebno je sačekati zvaničnu potvrdu, ali ovo je svakako dobra vest. U slučaju da se ispostavi kao tačna, moći ćemo da smatramo da je Srbin imao sreće.
Kurir sport/Meridian sport
