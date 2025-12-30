Slušaj vest

Povreda srpskog košarkaša je zabrinula sve navijače i ljubitelje košarke.

Nikola Jokić je doživeo povredu u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Majamija kada je na njegovu nogu zgazio saigrač Spenser Džons.

Po reakciji Somborca nakon što je pao na pod je bilo jasno daje u bolovima i delovalo je da se radi o ozbiljnoj povredi koja bi mogla na dugi period da ga udalji od terena.

1/4 Vidi galeriju Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Sada su stigle nove informacije.

Prve prognoze iz SAD su ohrabrujuće. Kako nezvanično saznaje "Meridian sport" od izvora bliskih Nagetsima, prvi pokazatelji govore da se radi o hiperekstenziji i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja kolena.

Potrebno je sačekati zvaničnu potvrdu, ali ovo je svakako dobra vest. U slučaju da se ispostavi kao tačna, moći ćemo da smatramo da je Srbin imao sreće.

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: