Duško Vujošević, legendarni trener Partizan dao je svoje viđenje situacije u klubu iz Humske ulice. Pre svega centralna tema bila je ostavka Željka Obradovića.

Pitanje koje je dobio čuveni trener bilo je kratko i jasno, baš kao i njegov odgovor: 

Da li ima upliva politike u ostavci Obradovića?

- Ne. To je iskorišćeno iz ove situacije gde je napravljen tim kakav je napravljen - rekao je Vujošević i time jasno stavio svima do znanja da su priče o političkoj pozadini smene - totalne neistine i politički spinovi.

Objasnio je Vujošević u nastavku detaljnije:

- Očigledno da su neki ljudi, čiji je interes puno bio ugrožen, a bili naslonjeni na Željka i njegovo prisustvo na raznorazne načine, učestvovali u kreiranju atmosfere, koju je bilo lako stvoriti jer je postojala emocija prema njemu i pre toga - rekao je Vujošević za Sport klub i dodao osvrt na ponašanje igrača:

- Ja sam zaprepašćen kako su loši profesionalci. Ne govorim o entuzijazmu nego kako nisu ni profi. Gde je pokazivan i otpor što trener viče. Pazi boga ti… Pa, da li imaš ponosa, majstore?! Taj Tarik Džons ili bilo ko drugi. Ako ga imaš, onda moraš u odbrani kada ti rival da koš, da ti bude kao da te pljunuo u lice. A ne da imaš ponos što je trener viknuo na tebe, pa ti se prema njemu stvara otpor. Užas koliko se sve izmešalo i koliko se posle manipuliše sa tim.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

