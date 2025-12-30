Slušaj vest

Podsetimo, srpski košarkaš je doživeo tešku povredu u poslednjim sekundama prvog poluvremena utakmice protiv Majamija kada je na njega zgazio saigrač Spenser Džons.

Nikola Jokić je odmah pao na teren, a po njegovoj reakciji je jasno mogli da se zaključi da trpi ozbiljnu bol i da situacija nije naivna.

Vest o njegovoj povredi se brzo širila svetom, a u regionu je pažljivo ispraćena.

Hrvatski portal "Index" je poručio da se strahuje da je u pitanju teška povreda.

Portal "sportske.jutarnji.hr" se pita "da li je ovo kraj sezone iz snova za Nikolu Jokića".

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

"Vječernji.hr" navodi u naslovu da se Jokić "previjao od bolova" i takođe postavio pitanje da li je za njega gotova "sezona iz snova".

Na sajtu "sportsport.ba" povreda Jokića je označena kao udarna vest uz sledeći naslov:

"Užas u Majamiju! Nikolu Jokića saigrač povredio na bizaran način, strahuje se od najgoreg".

Portal "klix.ba" prenosi da "navijači Denvera u panici očekuju vesti".

Crnogorski "cdm.me" kaže da je Jokićeva povreda zasenila NBA veče, pa i partiju Nikole Vučevića u porazu Čikaga od Minesote.

Prve prognoze

Uprkos tome što je delovalo da se radi o ozbiljnoj povredi koja bi srpskog košarkaša mogla da udalji od parketa na duži period, nove informacije nisu toliko loše.

Detalji sa utakmice Majami - Denver, Jokić protiv Jovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prve prognoze iz SAD su ohrabrujuće. Kako nezvanično saznaje "Meridian sport" od izvora bliskih Nagetsima, prvi pokazatelji govore da se radi o hiperekstenziji i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja kolena.

Potrebno je sačekati zvaničnu potvrdu, ali ovo je svakako dobra vest. U slučaju da se ispostavi kao tačna, moći ćemo da smatramo da je Srbin imao sreće.

