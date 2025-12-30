"UŽAS U MAJAMIJU, GOTOVA JOKIĆEVA SEZONA SNOVA?" Vest o povredi Srbina odjeknula širom sveta, u regionu je označili kao udarnu
Podsetimo, srpski košarkaš je doživeo tešku povredu u poslednjim sekundama prvog poluvremena utakmice protiv Majamija kada je na njega zgazio saigrač Spenser Džons.
Nikola Jokić je odmah pao na teren, a po njegovoj reakciji je jasno mogli da se zaključi da trpi ozbiljnu bol i da situacija nije naivna.
Vest o njegovoj povredi se brzo širila svetom, a u regionu je pažljivo ispraćena.
Hrvatski portal "Index" je poručio da se strahuje da je u pitanju teška povreda.
Portal "sportske.jutarnji.hr" se pita "da li je ovo kraj sezone iz snova za Nikolu Jokića".
"Vječernji.hr" navodi u naslovu da se Jokić "previjao od bolova" i takođe postavio pitanje da li je za njega gotova "sezona iz snova".
Na sajtu "sportsport.ba" povreda Jokića je označena kao udarna vest uz sledeći naslov:
"Užas u Majamiju! Nikolu Jokića saigrač povredio na bizaran način, strahuje se od najgoreg".
Portal "klix.ba" prenosi da "navijači Denvera u panici očekuju vesti".
Crnogorski "cdm.me" kaže da je Jokićeva povreda zasenila NBA veče, pa i partiju Nikole Vučevića u porazu Čikaga od Minesote.
Prve prognoze
Uprkos tome što je delovalo da se radi o ozbiljnoj povredi koja bi srpskog košarkaša mogla da udalji od parketa na duži period, nove informacije nisu toliko loše.
Prve prognoze iz SAD su ohrabrujuće. Kako nezvanično saznaje "Meridian sport" od izvora bliskih Nagetsima, prvi pokazatelji govore da se radi o hiperekstenziji i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja kolena.
Potrebno je sačekati zvaničnu potvrdu, ali ovo je svakako dobra vest. U slučaju da se ispostavi kao tačna, moći ćemo da smatramo da je Srbin imao sreće.
