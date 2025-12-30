Slušaj vest

Partizan je u Beogradu pobedio Split sa 110:74, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih u ABA ligi bio je upravo Bonga.

On je za manje od 18 minuta provedenih na terenu upisao 17 poena, sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade, što mu je donelo indeks korisnosti 29.

Partizan posle pete uzastopne pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 9/1.

Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U narednom kolu ABA lige, Partizan u Čačku igra protiv Borca.

Crno-beli će prethodno, ovog utorka igrati protiv Valensije kao gosti u 19. kolu Evrolige.

Ne propustiteKvotaUH, KLADIONICE PONIZILE PARTIZAN KAO NIKADA DO SADA! Valensija je ubedljiv favorit protiv crno-belih, pogledajte šok kvote pred večerašnji meč!
KK Partizan
EvroligaCRNO-BELI VEČERAS IGRAJU POSLEDNJU UTAKMICU U 2025. GODINI! Evo gde možete da gledate meč Valensija - Partizan!
KK Partizan
EvroligaKAKVO LUDILO! PAPIR CRNO NA BELO! Pogledajte koliko je novca zaradio Džabari Parker! (FOTO)
Džabari Parker u dresu Partizana
EvroligaKAMERON PEJN SE OGLASIO PRED VALENSIJU! Evo šta očekuje od meča u Španiji!
Kameron Pejn

Bonus video:

Izlazak igrača Partizana na meč sa Makabijem Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić