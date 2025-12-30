Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je na sajtu takmičenja.
SJAJNA VEST ZA KOŠARKAŠA PARTIZANA UOČI GOSTOVANJA VALENSIJI! Bonga pred utakmicu u Evroligi saznao da je postao MVP
Partizan je u Beogradu pobedio Split sa 110:74, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih u ABA ligi bio je upravo Bonga.
On je za manje od 18 minuta provedenih na terenu upisao 17 poena, sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade, što mu je donelo indeks korisnosti 29.
Partizan posle pete uzastopne pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 9/1.
U narednom kolu ABA lige, Partizan u Čačku igra protiv Borca.
Crno-beli će prethodno, ovog utorka igrati protiv Valensije kao gosti u 19. kolu Evrolige.
