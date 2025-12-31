Slušaj vest

Podsetimo, Nikola Jokić je doživeo tešku povredu na utakmici protiv Majamija nakon što ga je upravo Džons nehotice zgazio.

Srpski košarkaš je pao na parket i uhvatio se za koleno dok je bilo očigledno da trpi veliku bol. Svi su se uplašili da se radi ozbiljnijoj povredi zbog reakcije kakva nikako nije karakteristična za Somborca.

Posle utakmice Spenser Džons je upitan da objasni kako je on video situaciju, a to je uradio uz osmeh.

"Iskreno, ne znam tačno šta se dogodilo. Čuvao sam igrača sa loptom, sprečavao ga da šutne, a kada sam se okrenuo, video sam Jokića na podu. Pomislio sam: "Šta se dešava?", jer ga nikada nisam video na parketu. Nadam se da će biti dobro i moliću se za njega", rekao je Spenser dok se smešio.

Denver je u drugom poluvremenu bio loš i doživeo je ubedljiv poraz.

"Bilo je 63:63, znate 0:0, resetovali smo se, morali smo da vidimo i kako da rastemo iz toga. Morali smo da vidimo ko će preuzeti lidersku ulogu, ko će da iskoči", poručio je košarkaš Denvera.

Prve prognoze

Prve prognoze iz SAD su ohrabrujuće. Kako nezvanično saznaje "Meridian sport" od izvora bliskih Nagetsima, prvi pokazatelji govore da se radi o hiperekstenziji i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja kolena.

1/4 Vidi galeriju Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

otrebno je sačekati zvaničnu potvrdu, ali ovo je svakako dobra vest. U slučaju da se ispostavi kao tačna, moći ćemo da smatramo da je Srbin imao sreće.

Reakcija Jokićevog brata

Utakmicu sa tribina "Kaseja centra" u Majamiju je gledao i Nemanja Jokić, rođeni brat reprezentativca Srbije.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je snimila osoba koja je sedela iza Nemanje, vidi se njegova reakcija u trenutku povrede.

Stariji brat je skočio sa svog mesta i zabrinuto pokušao da vidi šta se dešava sa Nikolom.

Bonus video: