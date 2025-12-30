Slušaj vest

Podsetimo, srpski košarkaš je doživeo povredu u poslednjim sekundama utakmice protiv Majamija kada je na njegovu nogu zgazio saigrač Spenser Džons.

Nikola Jokić je povredio koleno, a po reakciji nakon što je pao na pod moglo je da se zaključi da trpi veliku bol.

Delovalo je da bi Somborac mogao da bude udaljen od terena na duži period i od toga su strahovali navijači Nagetsa i ljubitelji košarke.

Tačno je da je pred Jokićem pauza, ali sada izgleda da Srbin neće pauzirati onoliko koliko su mnogi mislili da hoće.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

Najpre se pojavila vest da je situacija bolja od onoga kako je prvobitno izgledalo i da su prve informacije da se radi o hiperekstenziji, a ne o nekoj još goroj povredi.

A, sada je "Mozzart sport" objavio da je pred Jokićem pauza od oko mesec dana.

Uzimajući sve u obzir, ovo zvuči zaista dobro.

Ne propustiteKošarka"UŽAS U MAJAMIJU, GOTOVA JOKIĆEVA SEZONA SNOVA?" Vest o povredi Srbina odjeknula širom sveta, u regionu je označili kao udarnu
Nikola Jokić
KošarkaPRVE INFORMACIJE O JOKIĆEVOJ POVREDI! Ovo je vest koju je čekala čitava planeta, evo šta je dijagnoza Srbina nakon jezivih trenutaka
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆEV BRAT SKOČIO SA STOLICE U TRENUTKU JEZIVE POVREDE! Uživo gledao utakmicu, pogledajte kako je reagovao kada je Nikola pao
Nemanja Jokić
KošarkaKAKO ĆE DENVER OVO PREŽIVETI? Isplivao neverovatan podatak: Jokić osam godina nije doživeo ovako nešto!
Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports