Predstojeći Kup Radivoja Koraća narednog februara najverovatnije će se ponovo organizovati u niškoj dvorani "Čair", koja je predvidela u svom Programu za 2026. godinu održavanje ovog događaja.

Kako pišu Južne vesti, većnik za sport Grada Niša, Milan Milanov, oni će se prijaviti za organizaciju Kupa Radivoja Koraća na kojem će učestvovati Partizan, Crvena zvezda, Mega, FMP, Spartak iz Subotice, Borac iz Čačka, kao i pobednik finala drugostepenog Kupa između OKK Beograda i Kruševca, odnosno prvoplasirani tim u KLS na polusezoni, a to će biti ili Zlatibor ili Hercegovac, s tim da su Čajetinci dosta bliži i neophodna im je pobeda da overe prvo mesto posle 15. kola.

Konkurs traje do 12. januara, a raspisao ga je Košarkaški savez Srbije, dok će takmičenje biti održano od 18. do 21. febrara 2026. godine u "Čairu".

- Organizator se obavezuje da obezbedi sledeće: Izvrši uplatu kotizacije za organizaciju u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Kotizacija se uplaćuje Košarkaškom savezu Srbije, 10 dana pre početka Finalnog

turnira - piše u propozicijama.

Košarkaški savez Srbije će posle pristiglih prijava doneti konačnu odluku o organizaciji Kupa Radivoja Koraća. Samo 2021. godine Kup nije bio u Nišu, kada je zbog koronavirusa domaćin bio Novi Sad.

