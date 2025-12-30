Slušaj vest

Nikola Jokić je u noći za nama doživeo povredu u poslednjim sekundama utakmice protiv Majamija kada je na njegovu nogu zgazio saigrač Spenser Džons.

Srpski košarkaš je povredio koleno, a po reakciji nakon što je pao na pod moglo je da se zaključi da trpi veliku bol.

Delovalo je da bi Somborac mogao da bude udaljen od terena na nekoliko meseci i od toga su strahovali navijači Nagetsa i ljubitelji košarke, a sada su stigle najnovije informacije.

1/9 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Majami - Denver, Jokić protiv Jovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Rezultati magnetne rezonance doneli su olakšanje. Utvrđeno je da je Nikola Jokić pretrpeo hiperekstenziju kolena, čime je izbegnut teži oblik povrede i najcrnji scenario, pa će srpski košarkaš pauzirati najmanje četiri nedelje, javio je najpoznatiji insajder u NBA ligi Šems Čaranija.

„Jokić je zadobio hiperekstenziju levog kolena i pauziraće najmanje četiri nedelje. Ogromno olakšanje jer su testovi pokazali da su ligamenti trostrukog MVP-ja NBA lige netaknuti,“ napisao je novinar ESPN Šems Čaranija.

Inače, ovo će Jokiću biti najduža pauza od dolaska u tim iz Kolorada. Jokić je za prethodnih deset godina samo jednom propustio više od pet utakmica u nizu.

To se desilo 2017. godine kada je zbog ozbiljne povrede skočnog zgloba bio sedam uzastopnih utakmica bio van tima. Od tada nikada nije propustio više od pet uzastopnih mečeva.