Košarkaški klub Mega je, kao i svakog decembra, organizovao Novogodišnji revijalni turnir u TC "Dejan Milojević", na kojem su učestvovale tri ekipe – Mega, ŽKK Mega i Superbet.

Timovi su bili sastavljeni od igrača i članova stručnog štaba Mege, prijatelja kluba i košarkašica Mege, a posebnu pažnju privuklo je ponovno pojavljivanje nekadašnjih asova. Među njima su bili i trener prvog tima Mege Vule Avdalović i tim menadžer Aleksandar Rašić, koji su još jednom pokazali deo svog bogatog košarkaškog umeća.

Iako je rezultat bio u drugom planu, trofej je pripao ekipi Superbeta, koja je zabeležila obe pobede – protiv ŽKK Mega rezultatom 54:49 i protiv Mege sa 56:53. U trećem susretu, ŽKK Mega je bila bolja od Mege rezultatom 56:55.

U skladu sa tradicijom, održano je i takmičenje u brzom šutiranju trojki. Pobedu je odneo tandem Luka Mihajlović – Jovana Popović, koji je u finalu slavio protiv Aleksandra Todorovića i Aleksandre Aleksić rezultatom 18:16.

Čitav događaj protekao je u sjajnoj atmosferi, dodatno ulepšanoj prisustvom velikog broja mališana, pa je na najbolji mogući način stavljena tačka na još jednu uspešnu godinu Mege.

Program je upotpunila i promocija novog kalendara kluba za 2026. godinu.

