Nakon izuzetnog početka sezone u sastavu Dinamika sa kojim je uspešno nastupao u KLS, Malešević prelazi na viši nivo, a to je svakako takmičenje u ABA ligi. Za Dinamik je u sezoni 2025/26 odigrao do sada 13 utakmica i prosečno beležio 10 poena, 9.4 skoka i 1.5 blokadu po utakmici. Prosečan indeks korisnosti visokog centra bio je 17.6.

Malešević već dve pune sezone brusi svoj talenat na Dorćolu. Nastupao je za reprezentaciju Srbije do 20 godina u čak dva navrata. U godinu dana starijoj konkurenciji 2024. sa Srbijom je zauzeo 11. mesto, a ove godine mu je tek zamalo izmaklo odličje jer je Srbija poražena u polufinalu, a kasnije i u borbi za bronzu.

FMP nastavlja sa praksom davanja šanse najvećim srpskim talentima na najvišem regionalnom nivou.

Što se tiče mladih igrača, u ABA ligi ove sezone debitovali su i Petar Ostojić (2007. godište), Bogdan Škarban (2006. godište), dok Aleksa Stanojević (2006. godište) ne samo da je debitovao još prošle sezone, već se profilisao i u jednog od lidera ekipe kao generacijski talenat i prosečno igra više od 18 minuta po meču.