Košarkaši Budućnosti uspeli su u Podgorici da slave u velikom derbiju 12. kola Evrokupa protiv Turk Telekoma.

Ovom pobedom je ujedno Budućnost sustigla na tabeli Dušana Alimpijevića i ekipu Bešiktaša, sa kojom sada deli skor 8-4 na drugom mestu na tabeli Grupe B, dok je ispred samo francuski Burg sa 10-2.

Najefikasniji u redovima Budućnosti ove večeri bio je sjajni Rašid Sulejmon sa 25 poena, ali je neverovatan bio i naš Nikola Tanasković sa 17 poena i 13 skokova, pa je momak iz Smederevske Palanke nastavio da pruža fantastične partije i nakon nastupa za reprezentaciju Srbije.

Na drugoj strani, nekadašnji košarkaš Partizana, Džejlen Smit bio je najbolji sa 18 poena, dok je repezentativac Crne Gore, Kajl Alman ubacio 16 poena.

