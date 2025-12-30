Slušaj vest

Košarkaši Kluža pobedili su Šljonsk rezultatom 94:92 u 12. kolu Evrokupa.

Ključni igrač je bio srpski centar i bivši igrač Partizana Dušan Miletić koji je susret završio sa 19 poena, 14 skokova i 5 asistencija, a pogodio je i koš za pobedu rumunskog tima.

Dušan Miletić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Njegov timski kolega Deron "Fets" Rasel, bivši igrač Mornara iz Bara, ali i student Merilenda i Roud Ajlenda, imao je 30 poena uz po 7 skokova i asistencija i nije imao nijednu izgubljenu loptu.

Rasel je imao indeks 37, a Miletić 35. Ispratili su ih Karel Guzman sa 14 poena i 5 skokova, kao i Ajverson Molinar sa 13 poena i 4 asistencije.

