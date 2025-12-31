Slušaj vest

Lejkersi su kao domaćini izgubili od Detroita rezultatom 106:122.

Samo u drugoj četvrtini je ekipa iz Los Anđelesa poenterski bila bolja od Pistonsa i to za samo jedan poen, dok je rival bio bolji u preostale tri četvrtine.

Uprkos tome, Lejkersi su imali šansu da u poslednjih 12 minuta dođu do preokreta pošto je zaostata iznosio osam poena, ali bila je to najlošija četvrtina domaćeg tima.

Lejkersi su postigli samo 18 poena u poslednjih 12 minuta.

Utakmica je odigrana na dan kada je Džejms napunio 41. godinu, ali u dvorani nije bilo razloga za slavlje.

Luka Dončić je bio najefikasniji na utakmici sa 30 poena, a imao je još 11 asistencija i pet skokova. Lebron je utakmicu završio sa 17 poena i po četiri skoka i asistencija.

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić 2025/26 Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Detroit je predvodio sjajni Kejd Kaningem sa 27 poena, 11 asistencija i pet skokova.

Lejkersi sada imaju učinak od 20 pobeda i 11 poraza, a Detroit je ostao prvi na tabeli Istočne konferencije sa 25 pobeda i osam poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video: