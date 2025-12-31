Slušaj vest

Filadelfija je na dva minuta do kraja poslednje četvrtine imala sedam poena prednosti (128:121), ali je Memfis poenima Džerena Džeksona i Dža Morenta stigao do produžetka.

U dodatnih pet minuta je bilo neizvesno. Morent je ponovo doneo izjednačenje sovm timu poenima u završnici, a pobedu Seventisiksersima je doneo Edžkomb trojkom na 2,2 sekunde do kraja.

Filadelfiju su do pobede predvodili Džoel Embid sa 34 poena, 10 skokova i osam asistencija i Tajris Maksi sa 34 poena i 12 asistencija.

Kod Memfisa bolji od ostalih bio je Džo Morant sa 40 poena.

Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 17 pobeda i 14 poraza, a Memfis je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 15 pobeda i 18 poraza.

