Slušaj vest

Filadelfija je na dva minuta do kraja poslednje četvrtine imala sedam poena prednosti (128:121), ali je Memfis poenima Džerena Džeksona i Dža Morenta stigao do produžetka.

U dodatnih pet minuta je bilo neizvesno. Morent je ponovo doneo izjednačenje sovm timu poenima u završnici, a pobedu Seventisiksersima je doneo Edžkomb trojkom na 2,2 sekunde do kraja.

Filadelfiju su do pobede predvodili Džoel Embid sa 34 poena, 10 skokova i osam asistencija i Tajris Maksi sa 34 poena i 12 asistencija.

Kod Memfisa bolji od ostalih bio je Džo Morant sa 40 poena.

Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 17 pobeda i 14 poraza, a Memfis je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 15 pobeda i 18 poraza.

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ PREDVODIO LEJKERSE U LEBRONOVOM ROĐENDANSKOM DEBAKLU! Katastrofa za Luku i ekipu za kraj godine
Luka Dončić i Lebron Džejms
KošarkaBIZARNO! SAIGRAČ POVREDIO JOKIĆA, PA SE SMEJAO DOK JE PRIČAO KAKO JE TO URADIO! Čudna reakcija košarkaša Denvera o kojoj bruji SAD
Spenser Džons
KošarkaDOMINACIJA! Nestvarna partija Nikole Tanaskovića u pobedi Budućnosti!
serbia-switzerland-7232885.JPG
KošarkaTO SE ČEKALO! Evo koji grad je glavni kandidat za završnicu Kupa Radivoja Koraća!
ZVEZDA-PARTIZAN-KUP FINALE_12.JPG

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports