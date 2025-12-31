Slušaj vest

Podsetimo, srpski košarkaš je doživeo povredu kolena u poslednjim sekundama prvog poluvremena utakmice protiv Majamija. Do povrede je došlo kada je Spenser Džons, košarkaš Denvera, nehotice zgazio Jokića.

Somborac je pao na teren i očigledno je bio da je u ozbiljnim bolovima.

U međuvremenu su stigle i prve informacije o povredi i o tome koliko bi dugo mogao da bude van terena.

Kako je stanje Nikola Jokića zanimalo sve navijače Denvera i ljubitelje košarke širom sveta, informacije o povredi bile su apsolutni prioritet.

Malo ko je pričao o onome što je Srbin uradio na terenu pre nego što je došlo do nesrećnog momenta.

Nagetsi su doživeli težak poraz, ali je, dok je Jokić igrao, bio potpuni egal - prvo poluvreme je završeno rezultatom 63:63.

Reprezentativac Srbije je od 24 minuta u prvom delu igre odigrao 19. Iako nije igrao u drugom delu bio je najefikasniji košarkaš Denvera na utakmici, a postigao je 21 poen i tome dodao učinak od osam asistencija i pet skokova.

Pogodio je Jokić devet od 14 šuteva iz igre, a od toga jednu trojku iz četiri pokušaja. Bio je precizan i dva puta sa linije slobodnih bacanja, uz jedan promašaj.

Prilično je izvesno da bi meč protiv Hita bio novi tripl-dabl za Jokića, možda već i u trećoj četvrtini, a dobre su šanse da bi nastavio sa strašnim poenterskim učinkom i da bi na Floridi išao preko 30, ili možda 40 poena.

