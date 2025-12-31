NOVI ŠOK ZA NIKOLU JOKIĆA! Prvo povreda, a sada i OVO! Krenuo da piše istoriju, pa dobio vesti kojima se nije nadao!
Povreda Nikole Jokića centralna je tema u NBA ligi, ali i ostatku planete.
Srpski as igrao je maestralno ove sezone, krenuo je da piše istoriju iz meča u meč, ali se protiv Majamija povredio i veliko je pitanje kada će opet na teren.
Jokić je pretrpeo hiperekstenziju kolena, čime je izbegnut teži oblik povrede i najcrnji scenario, pa će srpski košarkaš pauzirati najmanje četiri nedelje, a zbog toga je dobio nove šokantne vesti kojima se nije nadao.
Naime, Srbin je ispao iz MVP trke, bar po proceni bukmejkera, koji su preko noći drastično promenili kvote kada je borba za najkorisnijeg igrača NBA lige u pitanju.
Bio je Jokić jedan od dvojice glavnih favorita za MVP priznanje uz Šeja Gildžes-Aleksandera, ali je sada Kanađanin na korak od trofeja.
Kvota da će Gildžes-Aleksander stići do MVP trofeja je neverovatnih 1,22, a u užoj konkurenciji je još samo Luka Dončić sa kvotom pet. Za njima slede Kejd Kaningem (51), Džejlen Branson (61), Viktor Vembanjama (61), Džejlen Braun (151)...
A gde se nalazi Jokić? Pa - ni na mapi! Zbog pauze koja očekuje srpskog centra, kvota na Jokića više ne postoji, već se može dobiti tek na dodatni zahtev bukmejkerima!
Može da se desi da Srbin i zvanično ispadne iz MVP trke ukoliko propusti narednih 18 mečeva Denver Nagetsa mogao bi da ostane bez prava da uđe u borbu za pehar namenjen najboljem igraču NBA lige! Uslov da se bude u trci je odigranih 65 mečeva, a ako Jokić propusti narednih 18 - ostaće ispod granice!
