Najefikasniji kod Bostona bili su Derik Vajt sa 27 poena, uz čak sedam blokada i Džejlen Braun sa 23 poena.

Kod Jute se istakao Kijonte Džordž sa 37 poena. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić je zabeležio 26 poena, osam skokova i osam asistencija, a finski internacionalac Lauri Markanen je upisao 22 poena i devet skokova.

Boston je treći u Istočnoj konferenciji sa skorom 20/12, a Juta je 11. u Zapadnoj konferenciji sa 12 pobeda i 20 poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports