Podsetimo, Nebojša Čović je pre nego što je postao prvi čovek KSS bio predsednik crveno-belih.

"Iskreno mi je žao što sam napustio Zvezdu pre kraja prošle sezone. Gotovo sam 100 odsto siguran da bi osvojili i ABA ligu i KLS i da bi u Evroligi uradili više. Posle Kupa smo imali skor 16-10 i delili treće mesto. Nikoga ne krivim, osim možda svoju naivnost u tom trenutku. Ključni razlog odlaska bio je da pomognem srpskoj košarci i zadržim Karija Pešića na mestu selektora", rekao je Čović za "Sportski Žurnal".

Čoviću se nije dopala odluka aktuelnog rukovodstva ekipe sa Malog Kalemegdana da produže ugovor sa Janisom Sferopulosom.

"Ogromna greška je bila produžiti ugovor sa Janisom. To sam pričao i tada, sačekajte da se završi sezona, da vidimo šta je sprovedeno. Ciljevi su bili jasni: Kup, titula u Srbiji, ABA liga i plasman od 6. do 8. mesta u Evroligi. Odbranjen je samo Kup. Zašto se onda produžava ugovor treneru? Pare ne padaju s neba, barem nama nisu padale", poručio je Čović koji je pozdravio povratak Saše Obradovića u klub.

Zvezda ove sezone ima rekordni budžet, a trenutno je na učinku od 10 pobeda i osam poraza.

"Jedno su želje, drugo realnost. Zvezdi želim finale Evrolige, ali treba biti realan. Svaka čast državi, pomogla je maksimalno, ali najvažnija stvar koju ne možete lako da kupite je znanje. Možete imati mnogo para, ali ako nemate znanje, u problemu ste. Kod nas se uspeh i znanje ne praštaju".

Imao je i misterioznu poruku.

"Bez obzira na njihova glasanja protiv svog dojučerašnjeg predsednika i lobije koje su napravili sa pojedincima koji u košarci ne predstavljaju ništa, ja sam tu da pomognem. Ali, očigledno oni misle da znaju bolje", zaključio je Nebojša Čović.

