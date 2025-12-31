Slušaj vest

Košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović govorio je za "TV Arena sport" o brojnim aktuelnostima.

Ražnatović je otkrio i da je razgovorao sa Nikolom Jokićem posle povrede.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot

- Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je, jer nije u pitanju najteža povreda kolena. Nisu oštećeni ligamenti, već je reč o hiperekstenziji, i očekuje se da će relativno brzo moći da igra, za tri ili četiri nedelje. Naravno, to se nikad ne zna, ali raspoložen je i svestan je da je moglo da bude mnogo gore - istakao je Ražnatović.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ KRENUO PO NOVE ISTORIJSKE PODVIGE, A ONDA SE DOGODIO HOROR! Niko ne priča o tome da je Srbin bio na putu ka novom čudu!
Nikola Jokić
KošarkaBIZARNO! SAIGRAČ POVREDIO JOKIĆA, PA SE SMEJAO DOK JE PRIČAO KAKO JE TO URADIO! Čudna reakcija košarkaša Denvera o kojoj bruji SAD
Spenser Džons
KošarkaISPLIVALA NAJVAŽNIJA INFORMACIJA IZ DENVERA! Situacija Nikole Jokića nikako nije dobra, ali...
Nikola Jokić
Košarka"UŽAS U MAJAMIJU, GOTOVA JOKIĆEVA SEZONA SNOVA?" Vest o povredi Srbina odjeknula širom sveta, u regionu je označili kao udarnu
Nikola Jokić

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets