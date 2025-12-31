Miodrag Miško Ražnatović o povredi Nikole Jokića.
MIŠKO ZNA NAJBOLJE! Otkrio sve o povredi Nikole Jokića, Srbija je ovo čekala!
Košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović govorio je za "TV Arena sport" o brojnim aktuelnostima.
Ražnatović je otkrio i da je razgovorao sa Nikolom Jokićem posle povrede.
- Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je, jer nije u pitanju najteža povreda kolena. Nisu oštećeni ligamenti, već je reč o hiperekstenziji, i očekuje se da će relativno brzo moći da igra, za tri ili četiri nedelje. Naravno, to se nikad ne zna, ali raspoložen je i svestan je da je moglo da bude mnogo gore - istakao je Ražnatović.
