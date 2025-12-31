Slušaj vest

Košarkaš PartizanaDvejn Vašington najkorisniji je igrač (MVP) ABA lige za decembar, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Amerikanac je u sve četiri pobede Partizana u decembru u ABA ligi u proseku beležio 26,5 poena, dva skoka, 3,5 asistencija, i 2,3 ukradene lopte, uz prosečan indeks korisnosti od 29.

1/7 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Posebno se istakao na meču protiv Krke gde je upisao 48 poena i postao je rekorder lige po broju poena na jednom meču.

Vašington je ove sezone jedan od glavnih igrača crno-belih i dolazi do izražaja njegov napadački potencijal.

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli Grupe A ABA lige sa devet pobeda i jednim porazom.

BONUS VIDEO: