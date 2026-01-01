SPAKOVAO SE I NAPUSTIO KLUB! Ode u Grčku, već je potpisao!
Grčki centar Nikos Hugaz (25, 208) karijeru nastavlja u PAOK-u, potvrdila je Cedevita Olimpija.
Ono što je već bilo najavljivano prethodnih dana sada je i realizovano, dva kluba su postigla dogovor, pa će grčki košarkaš posle samo nekoliko meseci promeniti sredinu.
On je, podsećamo, na početku sezone stigao u tabor Ljubljančana.
Postaće već četvrto pojačanje Solunjana koji su ambiciozno "napali tržište" pošto je komande u klubu preuzeo preuzeo grčki milijarder Telis Mistakidis.
S obzirom na to da je Hugaz imao važeći ugovor sa slovenačkim klubom, PAOK će paltiti određeno obeštećenje za njegovu slobodu.
Bivši košarkaš Panioniosa, Panatinaikosa, Peristerija i Andore tokom boravka u Cedevita Olimpiji beležio je 6,7 poena i 5,7 skokova u proseku po meču, za 21,3 minuta u igri.
U ABA ligi je za 17 minuta u proseku beležio 8,9 poena i tri skoka.
Najbolju partiju odigrao je protiv Spartaka kada je postigao 17 poena.
