Italijanski košarkaški trener Đanmarko Poceko novi je trener Galatasaraja, objavio je turski klub.

Poceko je nedavno podneo ostavku na klupi Italije, nakon eliminacije na Evrobasketu u Rigi, a Galatasaraj je reagovao i angažovao iskusnog italijanskog trenera.

On je na toj funkciji nasledio Jakupa Sekizkoka, dok se njegov dolazak poklapa sa početkom mandata Vladimira Micova, koji je nedavno imenovan za sportskog direktora istanbulskog kluba.

Ugovor koji je Poceko potpisao stupa na snagu u ponedeljak, 5. januara, a saradnja je dogovorena do kraja sezone 2026/27.

