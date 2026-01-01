Slušaj vest

Nagetsi su pobedili Reptorse rezultatom 106:103 i tako iznenadili mnoge, pa i kladionice koje su velike šanse za trijumf davali Torontu.

Ekipa iz Kolorada je igrala bez Nikole Jokića koji je na prethodnoj utakmici doživeo tešku povredu zbog koje ga neko vreme neće biti na terenu.

Srpski košarkaš se pridružio listi povređenih igrača, a među njima su već bili neki od važnijih košarkaša u timu Dejvida Adelmana.

Spisak povređenih igrača Denvera:

Nikola Jokić

Eron Gordon

Kristijan Braun

Kameron Džonson

Tamar Bejts

Uprkos povredi Somborac je otputovao sa ekipom u Toronto i tamo video herojsku pobedu saigrača. Denver je bio odličan u prvoj četvrtini i najviše zahvaljujući tome je uspeo da pobedi.

Reptorsi se jesu vratili u igru u drugom poluvremenu i nekoliko puta stigli do vođstva, ali Nagetsi su uspeli da vrate prednost i na kraju pobede.

Najefikasniji u ekipi Denvera je bio Pejton Votson koji je pored 24 poena imao i osam skokova. Džamal Marej je meč završio sa 21 poenom, sedam skokova i šest asistencija.

U ekipi Darka Rajakovića je najefikasniji bio Brendon Ingram sa 30 poena, a Skot Barns je ostvario tripl-dabl učinak sa 20 poena, 14 skokova i 10 asistencija.

