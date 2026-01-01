Slušaj vest

uprkos tome što su usled brojnih povreda i to važnih igrača imali ulogu autsajdera.

Uoči utakmice se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi dolazak Jokića u dvoranu.

Jasno se vidi da hramlje, ali svakako pogled na njegov hod ostavlja bolji utisak u odnosu na ono što smo videli u Majamiju nakon povrede.

Poznati novinar Vik Lombardi koji prati Denver, poručio je sledeće:

"Vau. Veliki momak se kreće okolo prilično lagano".

Kako je Denver uspeo da pobedi Toronto?

Nikola Jokić se pridružio listi povređenih igrača, a među njima su već bili neki od važnijih košarkaša u timu Dejvida Adelmana.

Spisak povređenih igrača Denvera:

Nikola Jokić

Eron Gordon

Kristijan Braun

Kameron Džonson

Tamar Bejts

Denver je bio odličan u prvoj četvrtini i najviše zahvaljujući tome je uspeo da pobedi.

Reptorsi se jesu vratili u igru u drugom poluvremenu i nekoliko puta stigli do vođstva, ali Nagetsi su uspeli da vrate prednost i na kraju pobede.

Najefikasniji u ekipi Denvera je bio Pejton Votson koji je pored 24 poena imao i osam skokova. Džamal Marej je meč završio sa 21 poenom, sedam skokova i šest asistencija.

U ekipi Darka Rajakovića je najefikasniji bio Brendon Ingram sa 30 poena, a Skot Barns je ostvario tripl-dabl učinak sa 20 poena, 14 skokova i 10 asistencija.

