JOKIĆ I PRIZOR KOJI JE ZASENIO SVAKU NBA UTAKMICU! Srbin snimljen prvi put posle teške povrede! Pogledajte kako hoda Nikola
uprkos tome što su usled brojnih povreda i to važnih igrača imali ulogu autsajdera.
Uoči utakmice se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi dolazak Jokića u dvoranu.
Jasno se vidi da hramlje, ali svakako pogled na njegov hod ostavlja bolji utisak u odnosu na ono što smo videli u Majamiju nakon povrede.
Poznati novinar Vik Lombardi koji prati Denver, poručio je sledeće:
"Vau. Veliki momak se kreće okolo prilično lagano".
Kako je Denver uspeo da pobedi Toronto?
Nikola Jokić se pridružio listi povređenih igrača, a među njima su već bili neki od važnijih košarkaša u timu Dejvida Adelmana.
Spisak povređenih igrača Denvera:
- Nikola Jokić
- Eron Gordon
- Kristijan Braun
- Kameron Džonson
- Tamar Bejts
Denver je bio odličan u prvoj četvrtini i najviše zahvaljujući tome je uspeo da pobedi.
Reptorsi se jesu vratili u igru u drugom poluvremenu i nekoliko puta stigli do vođstva, ali Nagetsi su uspeli da vrate prednost i na kraju pobede.
Najefikasniji u ekipi Denvera je bio Pejton Votson koji je pored 24 poena imao i osam skokova. Džamal Marej je meč završio sa 21 poenom, sedam skokova i šest asistencija.
U ekipi Darka Rajakovića je najefikasniji bio Brendon Ingram sa 30 poena, a Skot Barns je ostvario tripl-dabl učinak sa 20 poena, 14 skokova i 10 asistencija.
Bonus video: