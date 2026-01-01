Slušaj vest

Viktor Vembanjama je doživeo povredu kolena na utakmici njegovog San Antonija protiv Njujorka.

Dogodilo se to prilikom jednog doskoka, a za razliku od slučaja Jokića kojeg je zgazio saigrač, francuska superzvezda je bez kontakta povređen.

Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija

Kao i kod Jokića došlo je do hiperekstenzije kolena, a prema prvim informacijama, povreda je manje ozbiljna nego kod srpsko košarkaša.

Inače, San Antonio je došao do tesne pobede nad Niksima rezultatom 134:132.

Vembanjama je odigrao nešto manje od 24 minuta i za to vreme je postigao 31 poen, uz 13 skokova.

