Dve noći nakon što je Nikola Jokić doživeo tešku povredu, videli smo još jednu sličnu.
NEVEROVATNO! SUPERZVEZDA NBA I POVREDA ISTA KAO JOKIĆEVA! Dve noći nakon jezive scene Srbina dogodila se slična situacija
Viktor Vembanjama je doživeo povredu kolena na utakmici njegovog San Antonija protiv Njujorka.
Dogodilo se to prilikom jednog doskoka, a za razliku od slučaja Jokića kojeg je zgazio saigrač, francuska superzvezda je bez kontakta povređen.
Trenutak kada se povredio Jokić na meču protiv Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot
Kao i kod Jokića došlo je do hiperekstenzije kolena, a prema prvim informacijama, povreda je manje ozbiljna nego kod srpsko košarkaša.
Inače, San Antonio je došao do tesne pobede nad Niksima rezultatom 134:132.
Vembanjama je odigrao nešto manje od 24 minuta i za to vreme je postigao 31 poen, uz 13 skokova.
