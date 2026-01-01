Slušaj vest

Očekuje se da Stojaković odluči da li želi da nastupa za Grčku ili Srbiju, a objava iz novogodišnje noći mogla bi da obraduje Srbe.

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

On je prvo podelio objavio Bogdana Bogdanovića koji je pred novu godinu napisao "Nova godina, isti izbačaj".

Nakon toga, Andrej je objavio i svoju fotografiju, a na njoj je podigao tri prsta.



Poručio je "Ono što je Bogdan rekao...".

Andrej Stojaković je ove sezone na 12 odigranih utakmica beležio 14,8 poena, uz 3,9 skokova i 1,2 asistencije u proseku.

