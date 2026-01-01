Slušaj vest

Usled izostanku važnih igrača, kojima se zbog pridružio Nikola Jokić zbog povrede koju je zaradio na prethodnoj utakmici, Nagersi su bili oslabljeni i to prilično.

Pored Jokića nisu igrali Eron Gordon, Kristijan Braun, Kameron Džonson i Tamar Bejts.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Toronto - Denver Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Toronto je kao domaćin bio veliki favorit, ali je ekipa iz Kolorada uspela da dođe do trijumfa posle dramatičnog razvoja utakmice.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Toronto - Denver:

