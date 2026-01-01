Košarkaši Denvera su pobedili Toronto uprkos tome što su bili autsajderi.
IZNENAĐENJE
DENVER BEZ NIKOLE JOKIĆA PROŠAO KROZ DRAMU I ŠOKIRAO SAD! Ovo je bilo teško zamisliti! Pogledajte kako izgledaju Nagetsi bez najboljeg na svetu
Usled izostanku važnih igrača, kojima se zbog pridružio Nikola Jokić zbog povrede koju je zaradio na prethodnoj utakmici, Nagersi su bili oslabljeni i to prilično.
Pored Jokića nisu igrali Eron Gordon, Kristijan Braun, Kameron Džonson i Tamar Bejts.
Toronto je kao domaćin bio veliki favorit, ali je ekipa iz Kolorada uspela da dođe do trijumfa posle dramatičnog razvoja utakmice.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Toronto - Denver:
