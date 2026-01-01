Slušaj vest

Mina je zajedno sa suprugom Nemanjom Nedovićem, u zanimljivom društvu sklopljenom od zajedničkih prijatelja, Novu godinu dočekala u Atini na nastupu najveće muzičke zvezde iz Grčke.

Mina je još jednom oduševila stajlingom i u crnoj, izazovnoj haljini, pokazala figuru i zasenila sve ostale.

Pogledajte kako je izgledala Mina Nedović na dočeku Nove godine:

Mina Nedović na dočeku Nove godine Foto: Instagram/minamilutinovic

Bonus video:

Nedović, Radonjić i Dragićević na dočeku Nove Godine u Atini Izvor: instagram/tadione33