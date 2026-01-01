Manekenka Mina Nedović je zablistala na dočeku 20206. godine.
BRUTALAN STAJLING
SUPRUGA NEMANJE NEDOVIĆA KAO MILIJARDU DOLARA! Mina pokazala zanosne obline u novogodišnjoj noći (FOTO)
Slušaj vest
Mina je zajedno sa suprugom Nemanjom Nedovićem, u zanimljivom društvu sklopljenom od zajedničkih prijatelja, Novu godinu dočekala u Atini na nastupu najveće muzičke zvezde iz Grčke.
Mina je još jednom oduševila stajlingom i u crnoj, izazovnoj haljini, pokazala figuru i zasenila sve ostale.
Pogledajte kako je izgledala Mina Nedović na dočeku Nove godine:
Mina Nedović na dočeku Nove godine Foto: Instagram/minamilutinovic
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši