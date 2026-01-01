Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Olimpijakosa Sejben Li karijeru će nastaviti u Anadolu Efesu, a malo je nedostajalo da se obuče dres drugog istanbulskog kluba pošto je bio u pregovorima sa Bešiktašom na čijoj klupi sedi selektor reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević.

Ovu informaciju otkrio je Ozkan Arseven, koji se nalazi na čelu Izvršnog odbora ovog kluba.

Li je u prethodnom periodu kuburio sa formom i minutažom u Olimpijakosu pa je za dve strane bilo najbolje da dođe do rastanka.

Odlučio se za Anadolu Efes, ali je malo poznato da je prethodno bio u kontaktu sa Bešiktašom, ali se zbog igranja u Evroligi odlučio za drugi klub sa Bosfora.

"Postoji slučaj Sejbena Lija, mnogo se pričalo o tome. Ime mu je povezivano sa Bešiktašom. Zaista smo razgovarali sa ovim igračem. Nedim Jucel je bio u svakodnevnoj komunikaciji sa njegovim menadžerom. Nije novi slučaj, ali igrači imaju svoja znanja i želje. Li nam je rekao da mu je prioritet Anadolu Efes. Naravno zbog Evrolige", rekao je Arseven u intervju za "AA".

Zatim je otkrio kako je tekao tok razgovora.

"Mi smo mu ispričali ciljeve Bešiktaša. Izjavio je da će doći u Bešiktaš ako Anadolu Efes ne uspe. Ispuni smo sve njegove zahteve, ali uprkos tome se dogovorio sa Anadolu Efesom", zaključio je oprativac istanbulskog kluba.

