Slušaj vest

Košarkaši Denvera su uspeli da pobede Toronto kao gosti rezultatom 106:103 uprkos tome što su bili autsajderi.

Nije bilo Nikole Jokića u timu, ali su Nagetsi slavili, a ovo su neke od najzanimljivijih fotografija sa utakmice:

Detalji sa utakmice Toronto - Denver Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Ne propustiteKošarkaDENVER BEZ NIKOLE JOKIĆA PROŠAO KROZ DRAMU I ŠOKIRAO SAD! Ovo je bilo teško zamisliti! Pogledajte kako izgledaju Nagetsi bez najboljeg na svetu
Toronto Denver
KošarkaČUDO DENVERA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Nikola Jokić otputovao sa ekipom u Toronto, a tamo... Potpuno neočekivano!
Toronto Denver
KošarkaNOVI ŠOK ZA NIKOLU JOKIĆA! Prvo povreda, a sada i OVO! Krenuo da piše istoriju, pa dobio vesti kojima se nije nadao!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ KRENUO PO NOVE ISTORIJSKE PODVIGE, A ONDA SE DOGODIO HOROR! Niko ne priča o tome da je Srbin bio na putu ka novom čudu!
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir