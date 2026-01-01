Denver Nagetsi napravili su iznenađenje u Torontu, a ovo su neke od fotografija sa ovog meča
Nagetsi slavili i bez Nikole Jokića u timu: Pogledajte foto-galeriju sa meča Toronto - Denver (GALERIJA)
Košarkaši Denvera su uspeli da pobede Toronto kao gosti rezultatom 106:103 uprkos tome što su bili autsajderi.
Nije bilo Nikole Jokića u timu, ali su Nagetsi slavili, a ovo su neke od najzanimljivijih fotografija sa utakmice:
Detalji sa utakmice Toronto - Denver Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia
