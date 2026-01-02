Košarkaši Crvene zvezde će igrati prvu utakmicu u 2026. godini.
EVROLIGA
ZVEZDA BI DA POBEDOM OTVORI 2026! Crveno-beli igraju prvi meč u godini, evo kada i gde možete gledati evroligašku borbu
Slušaj vest
Crveno-beli će u 19. kolu Evrolige biti gost Efesu u Istanbulu, a utakmica će početi u 18 časova.
Crvena zvezda je u Tursku otputovala nakon poraza u Parizu u prethodnom kolu, dok je Efes izgubio u prethodne dve evroligaške utakmice od Dubaija i Asvela.
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Zvezda je pre ovog kola ostvarila 10 pobeda uz osam poraza, dok je Efes napravio šest pobeda i upisao 12 poraza.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
Bonus video:
Reaguj
Komentariši