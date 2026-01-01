Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš Partizana Bruno Kaboklo goruće je pitanje u redovima Hapoela iz Tel Aviva jer jedan od najboljih evroligaša želi što pre da razreši sudbinu Brazilca, prenosi izraelski "Sport 5".

Kako se navodi, klub je kontaktirao brazilskog centra u nameri da sporazumno raskinu ugovor kako bi bio u prilici da pronađe angažman u Evoligi do roka kada ističe pravo za registraciju novih igrača.

Isti izvor dodaje da Kaboklo ipak želi da se bori za mesto u timu, uprkos tome što ga je letošnja operacija leđa značajno usporila pa ga već duže vreme nije bilo na parketu.

Kako smo ranije pisali, Brazilac se polako vraća u trenažni proces i smatra da može da se izbori za minutažu kod Dimitrisa Itudisa, međutim pitanje je koliko Grk zaista računa na njega.

Kaboklo ima ugovor sa Hapoelom do kraja sezone uz opciju produžetka na još godinu dana, a sa platom od 1.200.000 dolara po sezoni spada među plaćenije u timu kojii se nalazi pri vrhu evroligaške tabele.

