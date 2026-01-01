Slušaj vest

Čitava planeta zanemela je posle povrede Nikole Jokića i bilo je jasno da su Denver Nagetsi u problemu.

Uspeo je tim iz Kolorada da slavi u prvom meču bez Jokića i to protiv Toronta u gostima, ali su malo posle toga stigle nove katastrofalne vesti.

Detalji sa utakmice Toronto - Denver

Na susretu protiv Reptorsa povredio se i drugi centar - Jonas Valančijunas, te je u Denveru nastao opšti haos.

Nevolja za nevoljom dešava se u timu Dejvida Adelmana, a prema prvim informacijama Valančijunas je povredio list desne noge krajem treće četvrtine i čeka ga nekoliko nedelja pauze.

Kako će Denver uspeti da se snađe bez dva centra, ostaje da se vidi... Pored pomenutog dvojca, na listi povređenih u Denveru nalaze se i Eron Gordon, Krisitaj Braun i Kem Džonson.

