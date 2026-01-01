Posle Nikole Jokića, Denver Nagetsi su ostali i bez Jonasa Valančijunasa
NIJE DOBRO
KATASTROFALNE VESTI ZA NAGETSE! Jokićeva povreda nije jedini problem: Opšti haos i nevolja za nevoljom u Denveru!
Slušaj vest
Čitava planeta zanemela je posle povrede Nikole Jokića i bilo je jasno da su Denver Nagetsi u problemu.
Uspeo je tim iz Kolorada da slavi u prvom meču bez Jokića i to protiv Toronta u gostima, ali su malo posle toga stigle nove katastrofalne vesti.
Detalji sa utakmice Toronto - Denver Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Na susretu protiv Reptorsa povredio se i drugi centar - Jonas Valančijunas, te je u Denveru nastao opšti haos.
Nevolja za nevoljom dešava se u timu Dejvida Adelmana, a prema prvim informacijama Valančijunas je povredio list desne noge krajem treće četvrtine i čeka ga nekoliko nedelja pauze.
Kako će Denver uspeti da se snađe bez dva centra, ostaje da se vidi... Pored pomenutog dvojca, na listi povređenih u Denveru nalaze se i Eron Gordon, Krisitaj Braun i Kem Džonson.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši