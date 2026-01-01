Slušaj vest

Posle odiseje u Kini nakon odlaska iz Partizana u leto 2024. godine, Džejms Naneli se 1. januara 2026. i zvanično vratio u Evropu.

Novogodišnja bomba je pukla u Grčkoj - Naneli je postao novi igrač AEK-a koga sa klupe predvodi srpski trener Dragan Šakota.

Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Naneli je profesionalnu karijeru i počeo u Grčkoj, davne 2012. godine, kao član Kavale.

Posle NBA epizode, došao je u Fenerbahče i 2017. osvojio titulu u Evroligi zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Kalinićem…

Dve sezone je bio deo uzbudljive ekipe Partizana koja je sastavljena u Humskoj i koja je stala na korak do plasmana na Fajnal-for.

Naneli je ljubimac navijača Partizana i jedan od igrača koji je za kratak period uspeo da oduševi sve. Dobio je čuveni nadimak "Crni Strelac".

