NOVOGDIŠNJA BOMBA JE EKSPLODIRALA! Vratio se Džejms Naneli!
Posle odiseje u Kini nakon odlaska iz Partizana u leto 2024. godine, Džejms Naneli se 1. januara 2026. i zvanično vratio u Evropu.
Novogodišnja bomba je pukla u Grčkoj - Naneli je postao novi igrač AEK-a koga sa klupe predvodi srpski trener Dragan Šakota.
Naneli je profesionalnu karijeru i počeo u Grčkoj, davne 2012. godine, kao član Kavale.
Posle NBA epizode, došao je u Fenerbahče i 2017. osvojio titulu u Evroligi zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Kalinićem…
Dve sezone je bio deo uzbudljive ekipe Partizana koja je sastavljena u Humskoj i koja je stala na korak do plasmana na Fajnal-for.
Naneli je ljubimac navijača Partizana i jedan od igrača koji je za kratak period uspeo da oduševi sve. Dobio je čuveni nadimak "Crni Strelac".
