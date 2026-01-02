CRNI DANI ZA JOKIĆEV DENVER! Nagetsi kao da su PROKLETI! "Navikavamo se na ovo..."
Denver Nagetsi kao da su prokleti. Posle povrede Nikole Jokića koja je šokirala planetu, Nagetsi su ostali i bez drugog centra, Jonasa Valančijunasa, u meču protiv Toronta.
Sada je poznato koliko dugo će Valančijunas biti van terena. Litvanca čeka pauza od najmanje četiri nedelje, tako da će Denver u to vreme morati da igra bez centara koji su prvi i drugi izbor. Nagetsi će se najverovatnije privremeno okrenuti ruki centru Dieronu Holmsu II ili Zeku Nadžiju, piku prve runde sa drafta 2020. godine, kako bi popunili poziciju koja škripi, a Jokić i Valančijunas pridružili su se već ranije povređenim košarkašima - Aronu Gordonu (zadnja loža), Kamu Džonsonu (koleno) i Kristijanu Braunu (skočni zglob).
Tim Denvera je osakaćen izostancima, a trener Dejvid Adelman i pored svega ne gubi optimizam.
- Navikavamo se na ovo. Izgleda da svake večeri neko ima neki problem. Dobra stvar je što se tada nekom drugom ukaže prilika i tako moramo da gledamo na to - rekao je Adelman, pa se osvrnuo i na stanje povrede Valančijunasa:
- Rekli su da je u pitanju istegnuće lista. Ne znam koliko je ozbiljno.
Sličan stav ima i Džamal Marej koji će sada morati da preuzme najveću odgovornost.
- Očigledno, to je deo igre. Ali nikada ne želimo da se to dogodi. … Sledeći igrač istupa. Moramo da se fokusiramo na ono što imamo ovde - istakao je Marej.
Kako će se Denver Nagetsi snaći u narednom periodu bez skoro pola tima, ostaje da se vidi...
BONUS VIDEO: