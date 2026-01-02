Slušaj vest

Sada je poznato koliko dugo će Valančijunas biti van terena. Litvanca čeka pauza od najmanje četiri nedelje, tako da će Denver u to vreme morati da igra bez centara koji su prvi i drugi izbor. Nagetsi će se najverovatnije privremeno okrenuti ruki centru Dieronu Holmsu II ili Zeku Nadžiju, piku prve runde sa drafta 2020. godine, kako bi popunili poziciju koja škripi, a Jokić i Valančijunas pridružili su se već ranije povređenim košarkašima - Aronu Gordonu (zadnja loža), Kamu Džonsonu (koleno) i Kristijanu Braunu (skočni zglob).

Tim Denvera je osakaćen izostancima, a trener Dejvid Adelman i pored svega ne gubi optimizam.

- Navikavamo se na ovo. Izgleda da svake večeri neko ima neki problem. Dobra stvar je što se tada nekom drugom ukaže prilika i tako moramo da gledamo na to - rekao je Adelman, pa se osvrnuo i na stanje povrede Valančijunasa:

- Rekli su da je u pitanju istegnuće lista. Ne znam koliko je ozbiljno.

Sličan stav ima i Džamal Marej koji će sada morati da preuzme najveću odgovornost.

- Očigledno, to je deo igre. Ali nikada ne želimo da se to dogodi. … Sledeći igrač istupa. Moramo da se fokusiramo na ono što imamo ovde - istakao je Marej.

Kako će se Denver Nagetsi snaći u narednom periodu bez skoro pola tima, ostaje da se vidi...

