Reprezentativac Srbije, Nikola Jović, nije odigrao meč za pamćenje, ali je njegov Majami uspeo da savlada Detroit u gostima rezultatom 118:112.

Jović je meč završio sa po pet poena, skokova i asistencija, ali je imao katastrofalno šutersko veče, te je pogodio samo jednom iz deset pokušaja iz igre.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Što se tiče najboljih pojedinaca utakmice, kod Majamija je Pauel ubacio 36 poena, a pratili su ga Hakez sa 19, Vigins sa 17 i Adebajo koji je imao dabl-dabl učinak od 15 poena i 14 skokova.

Kod Detroita se istakao Kaningem sa 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova.

- Dobar početak 2026. godine, ovo je bila važna pobeda za nas protiv odličnog tima - rekao je, između ostalog, trener Majamija Erik Spolstra posle ovog meča.

