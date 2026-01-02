BLEDA PARTIJA NIKOLE JOVIĆA! Srbin imao užasno šutersko veče, Majami nekako izvukao pobedu! (VIDEO)
Reprezentativac Srbije, Nikola Jović, nije odigrao meč za pamćenje, ali je njegov Majami uspeo da savlada Detroit u gostima rezultatom 118:112.
Jović je meč završio sa po pet poena, skokova i asistencija, ali je imao katastrofalno šutersko veče, te je pogodio samo jednom iz deset pokušaja iz igre.
Što se tiče najboljih pojedinaca utakmice, kod Majamija je Pauel ubacio 36 poena, a pratili su ga Hakez sa 19, Vigins sa 17 i Adebajo koji je imao dabl-dabl učinak od 15 poena i 14 skokova.
Kod Detroita se istakao Kaningem sa 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova.
- Dobar početak 2026. godine, ovo je bila važna pobeda za nas protiv odličnog tima - rekao je, između ostalog, trener Majamija Erik Spolstra posle ovog meča.
Pogledajte i detalje sa ove utakmice:
