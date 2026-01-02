Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno pet utakmica NBA lige, a nama najzanimljivija bila je ona u kojoj je Majami Hit, za koji je bledu partiju pružio Nikola Jović, uspeo da savlada Detroit Pistonse sa 118:112.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

To je bio najuzbudljiviji meč u noći za nama i u ostalim utakmicama nije viđeno toliko drame.

Hjuston Roketsi savladali su Bruklin Netse sa 120:96, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaBLEDA PARTIJA NIKOLE JOVIĆA! Srbin imao užasno šutersko veče, Majami nekako izvukao pobedu! (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
KošarkaCRNI DANI ZA JOKIĆEV DENVER! Nagetsi kao da su PROKLETI! "Navikavamo se na ovo..."
profimedia-1061634550.jpg
KošarkaNIJE IZBEGAO PAUZU! Poznato koliko dugo će jedan od najboljih košarkaša u NBA biti van terena
Džoš Gidi
KošarkaDENVER BEZ NIKOLE JOKIĆA PROŠAO KROZ DRAMU I ŠOKIRAO SAD! Ovo je bilo teško zamisliti! Pogledajte kako izgledaju Nagetsi bez najboljeg na svetu
Toronto Denver

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir