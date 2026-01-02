Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno pet utakmica NBA lige, a nama najzanimljivija bila je ona u kojoj je Majami Hit, za koji je bledu partiju pružio Nikola Jović, uspeo da savlada Detroit Pistonse sa 118:112.

Nikola Jović u dresu Majamija

To je bio najuzbudljiviji meč u noći za nama i u ostalim utakmicama nije viđeno toliko drame.

Boston Seltiksi bili su ubedljivi na gostovanju Sakramento Kingsima i pobedili su sa 120:106, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

