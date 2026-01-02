Slušaj vest

Nikola Kalinić jedan je od najvažnijih igrača Crvene zvezde i definitivno spada u red najboljih srpskih košarkaša.

Nema dileme da bi Kalinić značio i reprezentaciji Srbije, a u intervjuu za Sportske.net, govorio je o eventualnom povratku u nacionalni tim. Kako je sam istakao, novi selektor Dušan Alimpijević ga je već zvao.

- U kontaktu sam sa Duletom, sarađivali smo i pre nego što je postao selektor, družili smo se još u Vojvodini, tako da smo u kontaktu i zvao me je. Ipak, trenutno, u situaciji u kojoj se nalazim, ono malo slobodnog vremena što dobijem uglavnom koristim da budem sa ćerkicom, tako da mislim da moj povratak u reprezentaciju trenutno nije realan. Ali dobro, videćemo šta sutra nosi. Ta priča nije definitivno zatvorena, ali nije baš ni realna u ovom momentu. Videćemo kada se stvari malo slegnu u kom smeru ćemo krenuti - otkrio je Nikola Kalinić.

Sumirao je Kalinić i učinjeno u 2025. godini.

- Mnogo je stvari koje su se izdešavalo ove godine, tako da bih ja svašta tu menjao, ali dobro. Sve su to neke lekcije u životu, tako da se nadam da će sledeća godina da bude malo pametnije odrađena. To je neka pouka koju bih mogao da izvučem. A ovako, što se tiče košarke, sigurno je to da nakon onog Kupa, recimo u februaru... To je već ispričana priča, da smo na nekom... Nešto se desilo, niko ne zna tačno šta, ali smo se malo ili opustili ili rasuli, pa to košarkaški sigurno nismo pametno radili. A ovako, životno, ima tu mnogo stvari, da ne ulazimo sad samo u to, ali to su možda neke pouke koje treba izvući i biti bolji u 2026. godini.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Po prvi put u karijeri i to tek u trećem mandatu, Kalinić u Zvezdi nije imao stopostotan učinak kada su trofeji u pitanju (ABA liga, Kup i domaći šampionat). Otkrio je da je to bio šok za njega.

- Sigurno da je to tako. Navikao sam i sebe, a možda i navijače, da je to sve normalno i da će uvek biti tako. I za mene je to bilo iznenađenje i šok, da si tu, a da više ne osvajaš titule i ne dižeš trofeje, čak i nakon tog Kupa Radivoja Koraća, gde se sve to nastavilo u istom tonu. Ali, kao što sam rekao - sve su to nova iskustva i nove lekcije. Ali, da je lako, sigurno bi svi bili tu gde se sve osvaja. Pametnije, bolje, disciplinovanije i mislim sam da će to sve biti kao što je bilo.

Govorio je, između ostalog, i o kraju karijere, pošto je sada već u poznim igračkim godinama.

- Ulazim u neki poslednji period karijere gde i telom i glavom verovatno ne mogu na svakoj utakmici da iznesem isti teret. Sigurno ima i do toga... To je nešto što sam već potvrdio. Sve te tri stvari su faktori. Imamo ogroman napadački potencijal, pre svega na bekovskim pozicijama. Trebalo bi da igramo plej-of, pa ćemo videti da li smo spremni, da li imamo dovoljno iskustva u tim situacijama, u serijama i neizvesnim, napetim utakmicama. To ćemo saznati - istakao je Nikola Kalinić, a kompletan intervju možete pročitati na portalu Sportske.net.

BONUS VIDEO: